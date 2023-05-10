Среди погибших во время российской оккупации как военные, так и гражданские.

Правоохранители после освобождения Лиманской и Святогорской общин от российских оккупантов до сих пор находят новые могилы и неопознанные трупы. В регионе уже обнаружено 385 тел, из них 103 до сих пор не опознаны.

По информации полиции Донецкой области, всего на деоккупированных территориях обнаружили 385 тел, из них 309 – гражданские.

"Среди жертв российской агрессии - 174 мужчины, 117 женщин, 6 детей, пол еще 12 человек не установлен", - говорится в сообщении.

При этом указано, что продолжается работа по идентификации погибших - на сегодня идентифицировано 282 человека. Так, в селе Богородичное, которое почти полностью разрушено российскими войсками, провели эксгумацию двух пожилых женщин и мужчины. Гражданские жители были похоронены в одном из дворов.

Кроме того, тела еще трех гражданских мужчин эксгумировали в Лимане. По предварительной информации, двое из них погибли в результате обстрелов, а третий умер в оккупации по естественным причинам.

"После деоккупации лимана на городском кладбище была найдена братская могила с погибшими военнослужащими ВСУ-дальше началась кропотливая работа по идентификации каждого из них", - сообщили в полиции.

Массовые захоронения украинцев в Донецкой области - что известно

В октябре 2022 года в полиции Донецкой области сообщили о завершении эксгумации на месте массового захоронения военнослужащих Вооруженных сил Украины в Лимане. Из братской могилы были изъяты тела 34 украинских защитников, их тела были направлены в морг.

После идентификации и установления причин смерти тела погибших переданы родным для захоронения. Тогда рядом было еще одно захоронение с гражданскими людьми.

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