В Днепре прощаются с главой Главного космического центра Украины
В Днепре прощаются с главой Главного космического бюро Украины Александром Дегтяревым, который ушел из жизни накануне. После перенесенного коронавируса у него случился инфаркт.
Читайте такжеЗавтра Зеленский посетит Днепр, чтобы проститься с гендиректором КБ " Южное"Об этом говорится в сюжете ТСН.
«Попрощаться с ним собрались сотни людей. Отдать последний почет прибыл и президент Украины Владимир Зеленский», - говорится в сюжете.
Что известно об Александре Дегтяреве
- 24 ноября скончался больной коронавирусной инфекцией генеральный директор государственного конструкторского бюро «Южное» Александр Дегтярев. Он был одним из опытнейших специалистов аэрокосмической отрасли Украины.
- Должность генерального директора Дегтярев занимал последние два года - с 2018 года. С 2010 по 2016 годы работал генеральным конструктором.
- Родился Дегтярев в Кировской области в России, образование получил по профилю «двигатели летательных аппаратов» в Ленинградском механическом институте и окончил экономический факультет Днепропетровского национального университета. Стажировался в аэрокосмических компаниях США и Франции.
- Работал в КБ «Южное» с 1975 года. Карьерный путь начался с должности инженера.
- 26 ноября в Днепре объявлен траур.
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