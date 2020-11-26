На церемонию прибыл и президент Украины Владимир Зеленский.

В Днепре прощаются с главой Главного космического бюро Украины Александром Дегтяревым, который ушел из жизни накануне. После перенесенного коронавируса у него случился инфаркт.

Читайте такжеЗавтра Зеленский посетит Днепр, чтобы проститься с гендиректором КБ " Южное"Об этом говорится в сюжете ТСН.

«Попрощаться с ним собрались сотни людей. Отдать последний почет прибыл и президент Украины Владимир Зеленский», - говорится в сюжете.

Что известно об Александре Дегтяреве

24 ноября скончался больной коронавирусной инфекцией генеральный директор государственного конструкторского бюро «Южное» Александр Дегтярев. Он был одним из опытнейших специалистов аэрокосмической отрасли Украины.

Должность генерального директора Дегтярев занимал последние два года - с 2018 года. С 2010 по 2016 годы работал генеральным конструктором.

Родился Дегтярев в Кировской области в России, образование получил по профилю «двигатели летательных аппаратов» в Ленинградском механическом институте и окончил экономический факультет Днепропетровского национального университета. Стажировался в аэрокосмических компаниях США и Франции.

Работал в КБ «Южное» с 1975 года. Карьерный путь начался с должности инженера.

26 ноября в Днепре объявлен траур.

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Автор: УНИАН