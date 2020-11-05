Сейчас преподаватель отстранен от работы.

В Национальном техническом универитете "Днепровская политехника" преподаватель отказался читать лекцию на украинском языке по просьбе одной из студенток.

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Об этом в соцсетях сообщил отец девушки, обнародовав запись из аудитории. По его словам, преподаватель читал курс предмета "Ценностные компетенции специалиста". В начале лекции девушка обратилась к нему с требованием читать на украинском.

Однако преподаватель заявил, что читает по-русски.

"Если вам, вас не устраивает, пишите на меня жалобу. Два языка - одна нация, один - руины, а не Украина", - добавил он.

По словам отца девушки, после этих слов она встала и вышла из аудитории. От других студентов выяснила, что это не первая такая ситуация, но жалоб никто не писал.

На этот раз студентка не промолчала и написала жалобу на имя ректора. На следующий день на пару пришла комиссия и начала разбирать эту ситуацию.

"Спрашивают мнения студентов. Четыре студента выступили в поддержку русского языка. Кто-то говорил, что преподаватель уже не молод, ему тяжело (на секунду, сколько лет Украина независима? Что ему мешало выучить украинский язык?). Кто-то, что у нас в городе (Днепр) почти все разговаривают на русском, поэтому правильно, что преподают на нем. Кто-то говорил, что русский является языком нацменьшинств, поэтому должны им преподавать (к сожалению, сейчас украинский язык - это язык нацменьшинств) и т. п.», - продолжил отец.

По его словам, в поддержку украинского языка кроме дочери, выступил только ее одногруппник.

Сейчас преподаватель отстранен от работы. Однако отец студентки хочет добиться его увольнения.

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Автор: Дмитрий Захаров