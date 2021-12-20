На сегодня после регистрации в программе украинцы получают на счета 1000 гривен в течение трех-четырех дней.

Украинцы, которые привиты от коронавируса, но у них нет приложения "Дия", цифровых приложений банков или банковских карт, смогут получить 1 тысячу гривен в рамках программы "єПідтримка" со второго квартала или со второго полугодия 2022 года.

Об этом во время брифинга заявил заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма.

"Мы сделали ставку на цифровой канал получения этих средств как наиболее эффективный и наиболее быстрый. Для тех людей, которые не будут в состоянии получить средства цифровым способом или из-за отсутствия приложения "Дия", или из-за отсутствия цифрового банкинга, или из-за отсутствия пластиковых карт, будет во втором квартале или во втором полугодии (2022 года - УНИАН) предложен механизм получения этих средств", - сказал он.

Также он добавил, что после регистрации в программе украинцы получают тысячу гривен в течение трех-четырех дней, а три банка ("Monobank", "Альфа-Банк", "А-Банк") осуществляют эту оплату почти мгновенно.

Напомним, 19 декабря официально стартовала программа "єПідтримка" в приложении "Дия" которая предусматривает выплату тысячи гривен за полный курс вакцинации от COVID-19.

15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы вакцины от коронавируса, смогут получить через приложение "Дия" по тысяче гривен.

Эти средства можно потратить на приобретение книг, абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и тому подобное.

Читайте такжеНе только книги: Федоров рассказал, на что украинцы тратят "тысячу Зеленского"Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дия", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.

Впоследствии стало известно, что граждане в возрасте 60+ смогут уже с января потратить 1 тысячу гривен на социальные нужды, в частности, лекарства.

2 декабря 2021 года Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд гривен. Их направят на выплаты вакцинированным гражданам. В госбюджете на 2022 год на программу предусмотрено 3 млрд гривен.

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Автор: Дмитрий Шварц