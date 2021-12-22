Ввести выдачу физических банковских карт "єПідтримки" могут на втором этапе программы.

Во ІІ-ІІІ кварталах 2022 года, возможно, появятся физические банковские карты для получения "тысячи за вакцинацию".

Об этом заявила первая вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко, информирует пресс-служба Минэкономики.

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Она напомнила, что программа поддержки продлится год - до 18 декабря 2022 года, и будет реализовываться в несколько этапов.

На первом этапе, то есть сейчас, получение средств происходит через приложение "Дия". Это - самый быстрый и самый простой способ.

Также Свириденко напомнила, что со второй половины января следующего года программа будет расширена – украинцы старше 60 лет смогут потратить средства, полученные по программе, на приобретение лекарств.

Второй этап стартует во II-III кварталах 2022 года. Тогда будет предложен альтернативный офлайн-механизм получения денег, над которым сейчас работают.

"Люди, у которых нет смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в офлайн-формате. Механика, каким именно образом будут происходить выплаты, сейчас разрабатывается. Также на втором этапе, в 2022 году, рассматривается возможность выдачи физических банковских карт", - отметила она.

Тысяча за вакцинацию

19 декабря официально стартовала программа "єПідтримка" в приложении "Дия", которая предусматривает выплату тысячи гривен за полный курс вакцинации от COVID-19.

15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы вакцины от коронавируса, смогут получить через приложение "Дия" по 1 тысячи гривен.

Эти средства можно потратить на приобретение книг, абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и тому подобное.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дия", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.

Впоследствии стало известно, что граждане в возрасте 60+ смогут уже с января потратить 1 тысячу гривен на социальные нужды, в частности, лекарства.

2 декабря 2021 года Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд гривен. Их направят на выплаты вакцинированным гражданам. В госбюджете на 2022 год на программу предусмотрено 3 млрд гривен.

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