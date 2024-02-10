В четверг, 8 февраля, когда главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного был официально уволен, в одной из гостиниц Киева заметили высокопоставленных немецких генералов.
Издание Bild узнало в Минобороны Германии, кого отправили в Украину. Там ответили, что в Киев приехали генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий рабочую группу по координации помощи Украине при Минобороны Германии, а также генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер - один из главных военачальников ФРГ и доверенное лицо министра обороны Германии.
Как отмечается, они прибыли в Киев тайно по приглашению Валерия Залужного. В Министерстве обороны Германии рассказали, что целью визита был "дальнейший обмен информацией о текущих оборонных потребностях и будущих военных вызовах". Обозреватель издания Гаген Мейр считает, что визит может ускорить переговоры по военному сотрудничеству между странами.
Отставка Залужного - что известно
8 февраля президент Владимир Зеленский совершил серьезную перестановку в военном руководстве страны. Он снял Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и назначил вместо него Александра Сырского, который до того возглавлял Сухопутные силы ВСУ.
Залужному было присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
Bloomberg писал, что Залужный всегда предлагал достаточно осторожные планы ведения войны, тогда как Зеленский хотел более решительных действий. Это была одна из причин напряженности между ними.