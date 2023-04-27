Злоумышленница вышла на российскую спецслужбу по собственной инициативе в начале войны, в то время она проживала в Бердянске и работала в горрайонном суде.

Служба безопасности Украины разоблачила главу Полтавского районного суда, которую ФСБ завербовала для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Как сообщили в СБУ, на российскую спецслужбу судья вышла по собственной инициативе в начале полномасштабного вторжения РФ, в то время она находилась в Бердянске, где работала судьей в горрайонном суде.

Отмечается, что после захвата южного города женщина добровольно осталась на временно оккупированной части Запорожской области, там она "познакомилась" с представителем ФСБ и дала ему согласие на негласное сотрудничество в пользу страны-агрессора.

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В спецслужбе установили, что в конце марта 2022 года она передала оккупантам информацию о перемещении трех бойцов отдельного отряда спецназначения "Азов" из Мариуполя в район Мангуша.

"Тогда по ее "наводке" захватчики пытались обнаружить местонахождение украинских военных. Кроме того, предательница призвала других работников суда поддержать российских оккупантов и сотрудничать с ними. Если слышала возражения - "сдавала" людей в российские карательные органы", - говорится в сообщении.

Следователи выяснили, что в прошлом году злоумышленница выехала на подконтрольную Украине территорию, где впоследствии устроилась в Полтавский райсуд. Сотрудники СБУ разоблачили ее и поэтапно задокументировали преступные действия. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

В СБУ отметили, что сейчас решается вопрос об отстранении фигурантки от должности и избрании меры пресечения содержания под стражей.

Разоблачение предателей Украины

Как сообщал УНИАН, ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в сотрудничестве с оккупантами на захваченных Россией территориях восьмерым коллаборантам. Одним из злоумышленников является так называемый "депутат Госсовета Республики Крым" от прокремлевской партии "Единая Россия" Василий Рогатин.

Кроме этого, правоохранители разоблачили бывшего народного депутата третьего созыва от запрещенной Коммунистической партии Украины, который изготавливал и раздавал в Харьковской области "агитки" в поддержку российских оккупантов.

Кроме этого, в Николаеве контрразведчики СБУ разоблачили российского агента под псевдонимом "Шакал". Его задержали и тем самым предотвратили передачу врагу оборонительных сведений.

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