На его приготовление потрачено около 200 кг муки, 100 кг яблок, 70 кг сахара и 50 литров масла.

В Долине Роз в Черкассах по случаю Дня города сделали самый длинный яблочный пирог в Украине и установили национальный рекорд Украины.

Готовили пирог мастера и педагоги Черкасского высшего профессионального училища.

"Пирог состоит из 53 лепешек и имеет длину 23 метра 63 см. На его приготовление потрачено около 200 кг муки, 100 кг яблок, 70 кг сахара и 50 литров масла. Все желающие могли попробовать пирог бесплатно", - рассказали в Черкасской районной государственной администрации.

Там также отметили, что приготовление стало возможным благодаря представителям социально-ориентированного бизнеса Черкасского района и собственно Черкасской районной государственной администрации.

Ранее в Севериновской общине в Винницкой области испекли самый большой в Украине малиновый пирог. Рекорд установили во время областного фестиваля "Малина Фест". Для приготовления 18-метрового малинового пирога использовали 60 килограммов муки, 80 яиц, 17 килограммов сахара, 12 килограммов свежих ягод малины и малиновый джем.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова