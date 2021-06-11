Мясной пирог с картошкой - рецепт / фото ua.depositphotos.com

Пирог с начинкой из мяса курицы и картофеля очень вкусный и сытный. Он может быть и вторым горячим блюдом, и полноценным ужином.

Заливной пирог с курятиной и картофелем

  • Мука пшеничная - 350 г
  • Кефир - 500 мл
  • Растительное масло - 100 мл
  • Яйца - 3 шт.
  • Сахар - 1,5 ч. л.
  • Разрыхлитель - 1 ст. л.
  • Соль - 1,5 ч. л.

Для начинки

  • Куриная грудка - 1 шт.
  • Картофель - 100 г
  • Лук репчатый - 100 г
  • Зелень - 1 пучок
  • Зира - 1 ч. л.
  • Соль, перец черный молотый - по вкусу
  • Маргарин и манная крупа - для подготовки листа

Соединить в емкости кефир, яйца и растительное масло. Добавить разрыхлитель, сахар и соль. Размешать.

Читайте такжеВкусный пирог с клубникой: как приготовить ягодную вкуснятинуВсыпать муку и взбить блендером до однородности теста.

Приготовление начинки. Куриное филе нарезать достаточно мелко. Так же нарезать картофель, лук и зелень. Соединить все ингредиенты для начинки, посолить по вкусу, добавить любимые специи и размешать.

Противень смазать маргарином и посыпать манной крупой.

Вылить на него половину теста и разровнять ложкой. Сверху выложить начинку. Залить ее оставшимся тестом, равномерно распределяя по поверхности.

Духовку предварительно разогреть до 240°С. Отправить в нее пирог и сразу же уменьшить температуру до 170°С. Выпекать в течение 45 минут.

Пирог с курицей и картошкой

  • Пшеничная мука - 275 г
  • Сметана - 180 г
  • Сливочное масло - 90 г
  • Соль - 0,5 ч. л.
  • Разрыхлитель - 1 ч. л.

Для начинки

  • Картофель - 3 шт.
  • Куриное филе - 370 г
  • Лук репчатый - 2 шт.
  • Соль - по вкусу
  • Молотый кориандр - 0,75 ч. л.
  • Укроп - 1 ч. л.
  • Базилик - 1 ч. л.
  • Сливочное масло - 25 г

Для смазывания

  • Яичные желтки - 1 шт.

Сливочное масло растопить на медленном огне, дать немного остыть.

Смешать сметану и соль. Влить теплое сливочное масло, перемешать.

Всыпать просеянную с разрыхлителем муку и перемешать. Муку стоит добавлять постепенно – ее может понадобиться больше или меньше. В результате должно получиться однородное, мягкое и податливое тесто. Накрыть его и убрать в холодильник на 30 минут.

Как приготовить пирог с курицей и картофелем / фото ua.depositphotos.com

Приготовление начинки. Куриное филе помыть, обсушить, нарезать небольшими кубиками. Посолить его, добавить сушеные укроп и базилик, перемешать.

Лук очистить, помыть и мелко порезать. Картофель очистить, помыть, нарезать тонкими кружочками, добавить кориандр и соль, перемешать.

Достать тесто из холодильника, разделить его на две неравные части.

На присыпанном мукой столе раскатать большую часть теста в круглый пласт, чуть больший диаметра формы.

Форму смазать сливочным маслом. Перенести в нее тесто, края пласта должны ложиться на бока формы.

Выложить, равномерно разложив кружочки картофеля. Поверх нее – лук. Затем равномерно разложить куриное филе. На него выложить несколько кусочков сливочного масла, чтобы начинка была более сочной.

Раскатать вторую часть теста и накрыть пирог сверху. Края соединить, хорошо защипнув. В середине пирога сделать небольшое отверстие для выхода пара во время выпечки. Сверху смазать взбитым желтком.

Отправить пирог выпекать при температуре 180°С примерно 45 минут.

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Автор: Иван Бойко