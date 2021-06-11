Пирог с начинкой из мяса курицы и картофеля очень вкусный и сытный. Он может быть и вторым горячим блюдом, и полноценным ужином.
Заливной пирог с курятиной и картофелем
- Мука пшеничная - 350 г
- Кефир - 500 мл
- Растительное масло - 100 мл
- Яйца - 3 шт.
- Сахар - 1,5 ч. л.
- Разрыхлитель - 1 ст. л.
- Соль - 1,5 ч. л.
Для начинки
- Куриная грудка - 1 шт.
- Картофель - 100 г
- Лук репчатый - 100 г
- Зелень - 1 пучок
- Зира - 1 ч. л.
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
- Маргарин и манная крупа - для подготовки листа
Соединить в емкости кефир, яйца и растительное масло. Добавить разрыхлитель, сахар и соль. Размешать.
Читайте такжеВкусный пирог с клубникой: как приготовить ягодную вкуснятинуВсыпать муку и взбить блендером до однородности теста.
Приготовление начинки. Куриное филе нарезать достаточно мелко. Так же нарезать картофель, лук и зелень. Соединить все ингредиенты для начинки, посолить по вкусу, добавить любимые специи и размешать.
Противень смазать маргарином и посыпать манной крупой.
Вылить на него половину теста и разровнять ложкой. Сверху выложить начинку. Залить ее оставшимся тестом, равномерно распределяя по поверхности.
Духовку предварительно разогреть до 240°С. Отправить в нее пирог и сразу же уменьшить температуру до 170°С. Выпекать в течение 45 минут.
Пирог с курицей и картошкой
- Пшеничная мука - 275 г
- Сметана - 180 г
- Сливочное масло - 90 г
- Соль - 0,5 ч. л.
- Разрыхлитель - 1 ч. л.
Для начинки
- Картофель - 3 шт.
- Куриное филе - 370 г
- Лук репчатый - 2 шт.
- Соль - по вкусу
- Молотый кориандр - 0,75 ч. л.
- Укроп - 1 ч. л.
- Базилик - 1 ч. л.
- Сливочное масло - 25 г
Для смазывания
- Яичные желтки - 1 шт.
Сливочное масло растопить на медленном огне, дать немного остыть.
Смешать сметану и соль. Влить теплое сливочное масло, перемешать.
Всыпать просеянную с разрыхлителем муку и перемешать. Муку стоит добавлять постепенно – ее может понадобиться больше или меньше. В результате должно получиться однородное, мягкое и податливое тесто. Накрыть его и убрать в холодильник на 30 минут.
Приготовление начинки. Куриное филе помыть, обсушить, нарезать небольшими кубиками. Посолить его, добавить сушеные укроп и базилик, перемешать.
Лук очистить, помыть и мелко порезать. Картофель очистить, помыть, нарезать тонкими кружочками, добавить кориандр и соль, перемешать.
Достать тесто из холодильника, разделить его на две неравные части.
На присыпанном мукой столе раскатать большую часть теста в круглый пласт, чуть больший диаметра формы.
Форму смазать сливочным маслом. Перенести в нее тесто, края пласта должны ложиться на бока формы.
Выложить, равномерно разложив кружочки картофеля. Поверх нее – лук. Затем равномерно разложить куриное филе. На него выложить несколько кусочков сливочного масла, чтобы начинка была более сочной.
Раскатать вторую часть теста и накрыть пирог сверху. Края соединить, хорошо защипнув. В середине пирога сделать небольшое отверстие для выхода пара во время выпечки. Сверху смазать взбитым желтком.
Отправить пирог выпекать при температуре 180°С примерно 45 минут.
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