Такой домашний пирог получается ароматным и аппетитным.

Пирог с начинкой из мяса курицы и картофеля очень вкусный и сытный. Он может быть и вторым горячим блюдом, и полноценным ужином.

Заливной пирог с курятиной и картофелем

Мука пшеничная - 350 г

Кефир - 500 мл

Растительное масло - 100 мл

Яйца - 3 шт.

Сахар - 1,5 ч. л.

Разрыхлитель - 1 ст. л.

Соль - 1,5 ч. л.

Для начинки

Куриная грудка - 1 шт.

Картофель - 100 г

Лук репчатый - 100 г

Зелень - 1 пучок

Зира - 1 ч. л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Маргарин и манная крупа - для подготовки листа

Соединить в емкости кефир, яйца и растительное масло. Добавить разрыхлитель, сахар и соль. Размешать.

Читайте такжеВкусный пирог с клубникой: как приготовить ягодную вкуснятинуВсыпать муку и взбить блендером до однородности теста.

Приготовление начинки. Куриное филе нарезать достаточно мелко. Так же нарезать картофель, лук и зелень. Соединить все ингредиенты для начинки, посолить по вкусу, добавить любимые специи и размешать.

Противень смазать маргарином и посыпать манной крупой.

Вылить на него половину теста и разровнять ложкой. Сверху выложить начинку. Залить ее оставшимся тестом, равномерно распределяя по поверхности.

Духовку предварительно разогреть до 240°С. Отправить в нее пирог и сразу же уменьшить температуру до 170°С. Выпекать в течение 45 минут.

Пирог с курицей и картошкой

Пшеничная мука - 275 г

Сметана - 180 г

Сливочное масло - 90 г

Соль - 0,5 ч. л.

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Для начинки

Картофель - 3 шт.

Куриное филе - 370 г

Лук репчатый - 2 шт.

Соль - по вкусу

Молотый кориандр - 0,75 ч. л.

Укроп - 1 ч. л.

Базилик - 1 ч. л.

Сливочное масло - 25 г

Для смазывания

Яичные желтки - 1 шт.

Сливочное масло растопить на медленном огне, дать немного остыть.

Смешать сметану и соль. Влить теплое сливочное масло, перемешать.

Всыпать просеянную с разрыхлителем муку и перемешать. Муку стоит добавлять постепенно – ее может понадобиться больше или меньше. В результате должно получиться однородное, мягкое и податливое тесто. Накрыть его и убрать в холодильник на 30 минут.

Приготовление начинки. Куриное филе помыть, обсушить, нарезать небольшими кубиками. Посолить его, добавить сушеные укроп и базилик, перемешать.

Лук очистить, помыть и мелко порезать. Картофель очистить, помыть, нарезать тонкими кружочками, добавить кориандр и соль, перемешать.

Достать тесто из холодильника, разделить его на две неравные части.

На присыпанном мукой столе раскатать большую часть теста в круглый пласт, чуть больший диаметра формы.

Форму смазать сливочным маслом. Перенести в нее тесто, края пласта должны ложиться на бока формы.

Выложить, равномерно разложив кружочки картофеля. Поверх нее – лук. Затем равномерно разложить куриное филе. На него выложить несколько кусочков сливочного масла, чтобы начинка была более сочной.

Раскатать вторую часть теста и накрыть пирог сверху. Края соединить, хорошо защипнув. В середине пирога сделать небольшое отверстие для выхода пара во время выпечки. Сверху смазать взбитым желтком.

Отправить пирог выпекать при температуре 180°С примерно 45 минут.

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Автор: Иван Бойко