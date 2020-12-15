Участники акции требуют от Рады рассмотреть и принять предложенные законопроекты по упрощенному налогообложению для ФОПов.

В правительственном квартале Киева сегодня с утра проходит акция представителей малого бизнеса. Движение на улице Грушевского перекрыто.

Читайте такжеСреди участников митинга предпринимателей возле парламента есть и "массовка" - Арахамия

Видео с места событий публикуется в Facebook-сообществе #SaveФОП. На них люди с флагами пикетируют Верховную Раду и двигаются колонной по правительственному кварталу.

Участники акции требуют от Рады рассмотреть и принять предложенные законопроекты по упрощенному налогообложению для ФОПов. Они также протестуют против возможного локдауна.

Под стенами парламента дежурят силовики.

Протесты ФОПов

Украинские предприниматели движения #SaveФОП регулярно устраивают протесты, требуя оставить упрощенную систему налогообложения без кассовых аппаратов.

Верховная Рада 1 декабря приняла закон, предусматривающий отсрочку использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года

Тем не менее, протестующих этот законопроект не удовлетворил, они продолжают протесты, требуя более значительных уступок.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров