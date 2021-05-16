В будущем на месте элеватора планируется строительство жилого микрорайона.

16 мая в районе Южного вокзала в Харькове путем подрыва демонтировали самую высокую часть заброшенного элеватора.

Посмотреть на взрыв собрались около сотни человек, сообщает Общественное.

Взрыв прогремел в 10 утра. Демонтаж прошел успешно. Здание падало в сторону спорткомплекса "Локомотив", после чего поднялся столб пыли. Перед взрывом коммунальщики перекрыли движение по улице Евгения Котляра.

Отмечается, что элеватор не работает с середины 1990-х годов. В будущем на этом месте планируется строительство жилого микрорайона.

По словам главы правления компании "Жилстрой-1" Валерия Арутюнова, которая застроит территорию, элеватор "не украшает город".

"Элеватор стоит в центре города и, честно говоря, не украшает наш город. Мы вопросом сноса и взрыва именно этого здания занимались месяц", - сказал Арутюнов.

Он добавил, что это был не последний подрыв. "Позади стоит меньшее здание. Мы взорвали большое здание, а там уже подготовимся и в течение месяца тоже взорвем", - отметил Арутюнов.

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Что известно о харьковском элеваторе

Харьковский элеватор - заброшенный комплекс элеватора в Харькове возле Южного вокзала. Считается одним из самых известных и масштабных заброшенных объектов в Харькове. Харьковский элеватор функционировал почти столетие, но после вывода из эксплуатации стал одним из самых привлекательных мест для руферов и любителей экстрима в Харькове.

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Автор: Александр Топчий