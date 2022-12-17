Из-за обстрелов возникла проблема с подачей электроэнергии на водоочистные сооружения.

В Броварах Киевской области в результате вчерашних ракетных обстрелов российскими оккупантами нет воды и тепла.

Как сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко, из-за вчерашних обстрелов энергетических объектов Украины российскими террористами, возникла проблема с подачей электроэнергии на водоочистные сооружения, поэтому временно приостановлено предоставление услуги централизованного водоснабжения по городу.

Сапожко сообщил, что также в Броварах обесточены котельные, поэтому централизованное теплоснабжение тоже пока приостановлено.

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Мэр Броваров напомнил, что питьевая вода доступна в пяти городских бюветах, которые обеспечены генераторами.

Сапожко отметил, что специалисты "Укрэнерго" активно работают над устранением повреждений на сетях, чтобы у жителей города как можно быстрее была вода и тепло.

Ракетная атака россиян 16 декабря

Как сообщал УНИАН, 16 декабря российские оккупанты выпустили 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты по Украине, более 60 из которых сбили силы противовоздушной обороны. В результате ударов были поражены несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

По словам Сапожко, в Броварах обломки вражеской ракеты упали на частные жилые дома. Люди не пострадали, но повреждения получили крыши трех домов и заборы, а также на огородах образовались воронки от вражеского металлолома.

Этот массированный ракетный обстрел энергетической инфраструктуры Украины со стороны РФ привел к потере более 50% потребления объединенной энергосистемы страны. "Укрэнерго" объявила о чрезвычайной ситуации в энергосистеме. Но уже вечером компания прекратила действие чрезвычайной ситуации (blackout).

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