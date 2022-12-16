Энергетики имеют четкий план восстановления.

В Киевской области после российского ракетного обстрела работает вся критическая инфраструктура.

Об этом сообщает председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в своем Telegram-канале. Процесс восстановления электроэнергии на территории области еще продолжается, ситуация постепенно выравнивается.

"Энергетики работают, чтобы выйти в плановые отключения и до полуночи запитать Бровары и Борисполь. В Белой Церкви ситуация сложнее, но есть четкий план восстановления. Прошу набраться терпения и с пониманием отнестись к обстоятельствам", - сообщил Кулеба.

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По его данным, по состоянию на 20:00 известно о четырех пострадавших в результате российской атаки. Трое уже дома, четвертый - остается в больнице в стабильном состоянии.

Обстрел Украины 16 декабря

Как известно, сегодня утром Российская Федерация в очередной раз атаковала ракетами Украину. Нашим защитникам удалось уничтожить 60 ракет.

Взрывы раздавались в Днепровском, Деснянском и Голосеевском районах Киева. Известно, что в Броварах обломки российской ракеты упали на жилые дома.

В результате ракетного обстрела во всей столице возникли проблемы с водоснабжением. Также сообщалось, что поезда метро в Киеве не будут курсировать до конца дня.

Вечером стало известно, что треть киевлян уже имеют тепло- и водоснабжение. Также 40% домов обеспечены энергоснабжением.

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