В 8 областях частично в общинах образовательный процесс начался, а частично продлены каникулы.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что сегодня в большинстве областей после вынужденных каникул возобновлен образовательный процесс.

Об этом сообщается на сайте МОН.

"Итак, по информации департаментов образования и науки военных администраций, обучение стартовало в 13 областях. Форма образовательного процесса зависит от ситуации в каждом регионе, территориальной общине отдельно и она обязательно согласована с военной администрацией", - отметил Министр.

В 8 областях частично в общинах образовательный процесс начался, а частично продлены каникулы.

В 4 областях, где ситуация безопасности не позволяет, обучение приостановлено.

Сергей Шкарлет также напомнил, что для дистанционного обучения соискатели образования и учителя могут использовать национальную электронную платформу "Всеукраинская школа онлайн", на которой размещены уроки по всем школьным предметам для учеников 5-11 классов, и она является постоянно доступной.

Важно, что платформа ВШО является доступной за пределами Украины и ее используют в более чем 120 странах мира. Поэтому дети из Украины, которые временно эвакуированы, могут пользоваться ею и продолжать обучение в соответствии с украинскими образовательными программами.

Кроме того, Министерство образования и науки Украины совместно с компанией Google Украина создали Всеукраинское онлайн расписание.

Также сегодня стартовал образовательный проект "Обучение без границ" – совместный проект Министерства образования и науки Украины, Министерства культуры и информационной политики, украинских телеканалов ПЛЮСПЛЮС, "Пиксель" и "Общественное", а также платформ онлайн-телевидение MEGOGO, Киевстар ТВ, 1+1 video и sweet. tv.

Проект предусматривает трансляцию видеоуроков для школьников 5-11 классов, которые остаются в регионах, где есть проблема недостаточно качественной связи и доступа к интернету.

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