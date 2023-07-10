Отмечается, что священники московского патриархата забрали иконы.

Священник УПЦ МП в Белой Церкви набросился на людей и задул толпу их огнетушителя. Инцидент произошел на территории Спасо-Преображенского собора, который перешел к ПЦУ.

"Поклонник РПЦ МП в Белой Церкви на территории собора разбрызгал огнетушитель в лицо людям", – говорится в сообщении к видео, которое появилось в соцсетях.

Отмечается, что жители Белой Церкви пришли к собору, чтобы выполнить решение горсовета, но представители УПЦ МП якобы отказались выполнять его. Кроме того, один из священников набросился на людей огнетушителем и задул того, кто попался под руку.

В полиции Киевской области сообщили, что на месте происшествия работают правоохранители, которые следят за порядком на территории собора.

Позже стало известно, что новый настоятель смог попасть в собор, но представители УПЦ МП вынесли иконы.

Скандалы со священниками УПЦ МП - последние новости

Представители УПЦ МП постоянно попадают в скандалы, отказываясь признавать, что в Украине им не рады. Так, в апреле в Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ МП в Хмельницком священник с прихожанами избили военного, который возмутился деятельности пособников РПЦ. Позже выяснилось, что поп, избивший защиитника, сбежал из Украины.

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