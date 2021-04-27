6 724 украинских пар расторгли брак.

В Украине с начала года зарегистрировали в пять с половиной раз больше браков, чем разводов.

Читайте такжеВ Киеве бешеная лиса покусала женщинуОб этом сообщают в Министерстве юстиции Украины.

В течение января-марта в стране заключили брак 37 120 пар.

"В пять с половиной раз больше браков чем разводов зарегистрировали наши органы государственной регистрации актов гражданского состояния в течение января-марта этого года", - говорится в сообщении.

В то же время 6 724 украинских пар расторгли брак.

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Автор: Людмила Жерновская