В стране заключили брак 37 120 пар / фото ua.depositphotos.com
В Украине с начала года зарегистрировали в пять с половиной раз больше браков, чем разводов.
Читайте такжеВ Киеве бешеная лиса покусала женщинуОб этом сообщают в Министерстве юстиции Украины.
В течение января-марта в стране заключили брак 37 120 пар.
"В пять с половиной раз больше браков чем разводов зарегистрировали наши органы государственной регистрации актов гражданского состояния в течение января-марта этого года", - говорится в сообщении.
В то же время 6 724 украинских пар расторгли брак.
Вас также могут заинтересовать новости
- Представлялся работником ОП: в Киеве осудили "брачного" афериста (фото)
- Обещал приехать: украинка перевела 6650 евро "итальянцу" из соцсети
- В Германии невеста пожертвовала платьем и спасла овцу (видео)
- Приревновал невесту: в Мадриде водитель "скорой" убил медбрата
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram