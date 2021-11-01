С 1 ноября проезд в общественном транспорте столицы разрешается при наличии COVID-сертификата или негативного ПЦР-теста.

С раннего утра 1 ноября в первый день действия новых правил проезда в общественном транспорте Киева после перехода столицы в "красную" зону карантина поездки оказались физически доступны для всех пассажиров.

Как пишет "Сегодня", в скоростном трамвае, который курсирует с Борщаговки к центральному железнодорожному вокзалу, ехали все желающие.

"В салоне были не только сидящие пассажиры, но и те, кому не хватило места", – говорится в сообщении.

В метро до открытия станции "Вокзальная" собралось несколько сотен человек. На первый поезд также сели все желающие. И на станции "Майдан Незалежности" никто не проверял документы.

Отмечается, что и в автобусы, троллейбусы, маршрутки посадка пассажиров происходила в обычном режиме. В некоторых маршрутках заметили объявления с предупреждением о штрафах за нарушение правил проезда.

Новые правила проезда в Киеве с 1 ноября

Читайте такжеВ Киеве накануне "красной" зоны желающие привиться подрались в очереди на вакцинацию от COVID-19 (видео)Киев с 1 ноября перешел в "красную" зону карантина. В связи с этим проезд в общественном транспорте столицы разрешается при наличии следующих документов:

COVID-сертификата;

ПЦР или антиген-теста, который сделан не более чем за 72 часа до поездки;

сертификата о выздоровлении.

Штраф за нарушение правил проезда будет составлять от 17 до 34 тысяч гривень и не будет касаться пассажиров, которым не исполнилось 18 лет. Водителя же могут оштрафовать за то, что он наберет переполненный салон пассажиров.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц