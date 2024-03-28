Он очертил пять конкретных задач.

Президент Украины Владимир Зеленский очертил задачи для нового главы Службы внешней разведки Олега Иващенко.

"Новым руководителем Службы внешней разведки Украины я назначил боевого генерала Олега Иващенко. Он - человек профессиональный, прекрасно понимает разведывательную деятельность и основную нашу государственную цель именно сейчас", - подчеркнул Зеленский во время встречи с коллективом СВР.

В частности, как отметил глава государства, в условиях ограниченных ресурсов надо находить возможности и правильно ими пользоваться для уничтожения российских оккупантов, защиты украинцев и украинских территорий, и постоянно укреплять связи Украины с миром. "Присутствие Украины в мире должно стать глобальным, чтобы потенциал Украины был максимальным", - добавил Зеленский.

Видео дня

Президент отметил, что конкретные задачи понятны. "Украинская разведка должна работать везде в мире, где уже есть и могут быть наши интересы. Всюду в мире, где путинская система пытается что-то выиграть для себя, должна выигрывать Украина", - подчеркнул Зеленский.

Также он добавил, что внешняя разведка должна значительно расширить присутствие Украины в тех частях мира, где происходит конкуренция ключевых глобальных сил. "Украине всегда нужна своя роль в такой конкуренции и свое влияние на нее", - сказал президент.

Глава государства заявил, что Служба внешней разведки должна сосредоточиться на получении именно документальных материалов. "Мне прежде всего нужна качественная информация. Качественные видения намерений, которые есть у различных субъектов глобальных и региональных отношений. Видение возможностей, которые есть для Украины", - подчеркнул Зеленский.

Также он подчеркнул, что во время войны есть вещи абсолютно непубличные, которые Служба должна обеспечивать оперативно и качественно. "Именно такой потенциал мер воздействия, агентурной работы и фактически военной деятельности Украина от вас ожидает, и именно ради этого Службу внешней разведки возглавил боевой генерал", - сказал Зеленский.

Президент уверен, что Александр Литвиненко, который возглавлял Службу внешней разведки Украины в 2021-2024 годах, а теперь назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны, объединит приобретенный в разведке опыт с потенциалом СНБО.

Новый начальник СВР: детали

Как сообщал УНИАН, 26 марта Зеленский уволил Литвиненко с должности главы Службы внешней разведки Украины, а на его место назначил Олега Иващенко.

В своем объяснении назначения Иващенко на должность главы СВР президент сказал, что тот имеет соответствующий опыт.

Вас также могут заинтересовать новости: