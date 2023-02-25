Для увольнения со службы военный должен подать рапорт командиру с указанием основания увольнения и приложить копии документов в подтверждение этого основания.

В Украине продолжается мобилизация, которая вызывает ряд вопросов. Одно из них - может ли военный уволиться со службы по призыву во время мобилизации в связи с необходимостью ухода за кем-то из родных?

Как напоминают в общественной организации "Юридическая сотня", основания увольнения с военной службы предусмотрены частью 4 статьи 26 Закона Украины "Про военный долг и военную службу".

Так, в законе указано, что любая инвалидность жены или мужа, инвалидность І или II группы родителей военнослужащего - основание для увольнения со службы.

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"И даже когда группы инвалидности у родных и близких нет, военный может уволиться, если согласно заключению врачебно-консультативной комиссии родные нуждаются в постоянном постороннем уходе", — отмечают юристы.

Как уволиться со службы по семейным обстоятельствам

Военный должен подать рапорт непосредственному командиру, в котором должны быть указаны основания увольнения и копии документов-подтверждений такого основания. Копии должны быть заверены нотариусом.

Какие документы нужно предоставить для увольнения с военной службы

Документы, подтверждающие родственную связь с человеком, имеющим инвалидность или требующим ухода

Медицинское заключение медицинской или врачебной комиссии о том, что родственник военнослужащего имеет инвалидность или нуждается в уходе

И здесь есть важное уточнение от юристов: чтобы доказать, что речь идет о родственниках жены или самой жене (муже), брак должен быть зарегистрирован в ЗАГСе. Совместное проживание или церковный брак не считается.

В законе не указано, где именно нужно вручать повестку. Поэтому этот документ могут выдать в любом месте, которое не запрещено законодательством Украины - например, могут вручить повестку на улице, на работе, дома. Но приводить человека в военкомат силой - запрещено.

Кто имеет право вручать повестку:

работники органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций;

должностные лица военного комиссариата и территориального центра комплектования;

руководители ЖЭКа, ОСМД.

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