По словам Андрея Демченко, пограничная служба пополняет свой состав как контрактниками, так и мобилизованными.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона прокомментировал закон об увеличении численности пограничников, за который парламент проголосовал накануне.

"Пограничники остаются составляющей Сил обороны нашего государства. Мы формируем, в частности, и новые подразделения, которые непосредственно воюют на линии фронта и защищают границу со страной-террористкой. А в дальнейшем, когда появится необходимость взять под контроль всю нашу государственную границу, первыми будут оставаться пограничники. И нам нужно численное преимущество по сравнению с тем, что есть сейчас. Чтобы они имели возможность защищать границу, отражать атаки, если такие будут происходить в будущем", - сказал Демченко.

На вопрос, где именно ГПСУ планирует брать 15 тысяч новых служащих, Демченко ответил: "Сейчас ГПСУ пополняет личный состав контрактниками, а также мы комплектуемся по мобилизации. Когда желающие обращаются в центры комплектования, отмечая, что они хотят проходить службу по мобилизации, мы комплектуемся и по этому направлению".

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Увеличение количества ГПСУ: что известно

24 апреля парламент увеличил численность Государственной пограничной службы Украины на 15 тыс. военнослужащих. Такое решение поддержали 327 народных депутатов. Таким образом, общая численность ГПСУ возрастет до 75 тысяч человек, среди которых 67 тысяч - военнослужащие.

Ранее в Украине установили специальный пограничный режим, который предусматривает, что для пребывания в пограничной полосе (5 км от линии государственной границы) нужно иметь специальное разрешение органа ГПСУ. Разрешения на пребывание в пограничной полосе начали выдавать с 7 марта.

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