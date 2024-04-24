Их количество увеличено на 15 тыс. военнослужащих.

Парламент увеличил численность Государственной пограничной службы Украины на 15 тыс. военнослужащих.

За Закон "О внесении изменения в пункт 1 раздела ІХ "Заключительные положения" Закона Украины "О Государственной пограничной службе Украины" (регистрационный номер 11091), который был предложен правительством, проголосовало 327 народных депутатов.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк отмечает в Telegram, что теперь общая численность ГПСУ составит 75 тысяч человек.

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"Таким образом общая численность Государственной пограничной службы Украины в течение года со дня прекращения или отмены военного положения на территории Украины, составит до 75000 человек, в том числе до 67000 военнослужащих", - написал он.

Ситуация на границе - новости

Как сообщал УНИАН, в Украине установили специальный пограничный режим, который предусматривает, что для пребывания в пограничной полосе (5 км от линии государственной границы) нужно иметь специальное разрешение органа ГПСУ.

Разрешения на пребывание в пограничной полосе начали выдавать с 7 марта.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отмечал, что они выдаются для людей, проживающих в приграничье и тем, кто хочет находиться там, а также лицам, которые планируют проводить какие-то работы в пограничной полосе. При этом напомнил, что речь идет об участке местности шириной 5 километров от линии государственной границы.

Он отмечал, что желание сходить в лес за грибами в приграничной полосе также предусматривает необходимость иметь разрешение.

Демченко рассказал, что такое разрешение не требуется, если речь идет об обычных людях, которые въезжают в пограничную полосу с целью пересечения государственной границы в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу, а также если движение лица на транспортном средстве начинается и заканчивается за пределами пограничной полосы и это должно происходить без остановок и выхода из транспортных средств.

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