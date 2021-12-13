Онлайн-услуга облегчит подачу необходимых документов для людей, желающих усыновить ребенка.

Вскоре через государственный портал электронных услуг "Дия" можно будет подать заявление на усыновление ребенка. Сейчас специалисты Минсоцполитики и Минцифры работают над разработкой услуги.

Об этом сообщили на Правительственном портале.

Новая услуга также предусматривает возможность получить онлайн-консультацию по вопросам усыновления.

Читайте такжеВокруг усыновления запущенного ребенка иностранкой в Одесской области разразился скандал: у девочки - пролежни и гнойная инфекция (видео)"На портале "Дия" можно будет подать документы, чтобы стать кандидатом в усыновители ребенка", - говорится в сообщении.

Сейчас усыновителям нужно собирать бумажные документы и справки, нести их в службу по делам детей, выстаивать очереди и ждать результат.

"Онлайн-услуга облегчит подачу необходимых документов для людей, желающих усыновить ребенка. И значительно ускорит проверку представленных документов работниками служб по делам детей. Кроме того, услуга онлайн позволит минимизировать коррупционную составляющую", - поясняют в пресс-службе Кабмина.

Минсоцполитики прорабатывает предложения от регионов и соответствующих государственных органов по реализации этого проекта.

Как сообщал УНИАН, за прошлый год в стране было усыновлено 1239 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из них гражданами Украины – 992 ребенка. Почти 17 тыс. детей ждут усыновления.

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Автор: Марта Гичко