Ужесточение проверок связано со случаями неоднократных подделок документов.

В Государственной пограничной службе прокомментировали информацию о том, что украинских мужчин, в частности, инвалидов 3 группы и многодетных, перестали выпускать за границу без справки от ТЦК.

Пограничники отметили, что могут требовать от мужчин, которым разрешено пересекать границу, выписку из протокола ТЦК или запись об отсрочке в военно-учетных документах, пишет "Украинская правда" со ссылкой на комментарий представителя ГПСУ Андрея Демченко.

По его словам, ужесточение проверок связано со случаями неоднократных подделок документов. Так, ГПСУ может потребовать военно-учетные документы с записью об отсрочке.

"Учитывая, что мы неоднократно выявляли подделки документов, связанных с многодетством, наши инспекторы могут проверять это условие выезда мужчин, в частности, и по документам из территориальных центров комплектования. Это могут быть выдержка из протокола ТЦК о принятом решении об отсрочке, или запись об отсрочке в военно-учетных документах", – указал Демченко.

В то же время украинцы публикуют в соцсетях видео с границы, где образовались огромные очереди. Люди не один час ожидают возможности пересечь границу.

По данным Госпогранслужбы, за прошедшие сутки, 30 декабря, западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 73 тысячи человек и 12 тысяч транспортных средств. Из Украины выбыли 37 тысяч человек. 20 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в другие страны ЕС и Молдову. В Украину проследовали 36 тысяч человек.

Усиление проверок на границе

30 декабря в соцсетях появилось видео, как многодетного отца, который до этого неоднократно пересекал границу, не выпустили без справки от ТЦК или военно-учетных документов.

Тогда в ГПСУ уверяли, что "изменений в правилах пересечения границы нет, но со стороны Государственной пограничной службы всегда будет оставаться тщательная проверка условий выезда и четкое соблюдение законодательства".

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