Штат кондукторов насчитывал до тысячи человек.

С 1 июля в наземном городском транспорте Киева (в троллейбусах, трамваях и автобусах) не работают кондукторы, которые продают билеты на проезд.

Как пишет «Сегодня», часть кондукторов перевели на другие должности.

«Должность кондуктора официально упразднена… Часть сотрудников, которые выполняли эту работу переведены на смежные профессии. А именно ими усилен штат контролеров, которые проверяют оплату проезда в городском транспорте», – сообщили в коммунальном предприятии «Киевпастранс».

Отмечается, что штат кондукторов насчитывал до тысячи человек. В итоге части сотрудников пришлось уволиться в связи с возрастными ограничениями для работы контролерами.

Читайте такжеВ Киеве разгорелся скандал с маршрутчиком из-за отказа выпускать АТОшникаНа предприятии призвали пассажиров исправно оплачивать проезд в городском наземном транспорте, поскольку контроль будет усилен на всех маршрутах.

Отныне расплатиться за проезд в трамваях, троллейбусах, автобусах и фуникулере можно, или оплатив его с помощью электронной билета или заранее приобрести бумажные билеты.

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Автор: Катерина Шварц