"Всеукраинская школа онлайн" будет транслировать уроки для учеников младших классов
17:38, 27 апреля 2020Общество
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Программа рассчитана на пять недель и состоит из четырех предметов.
Школа онлайн / фото УНИАН
Проект «Всеукраинская школа онлайн» с 28 апреля начинает трансляцию уроков для школьников 1-4-х классов.
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Отмечается, что программа рассчитана на пять недель и состоит из четырех предметов: украинский язык, математика, наука и искусство.
Каждый урок будет длиться 15 минут. Их будут показывать во вторник и четверг, с 09:00 до 10:00:
- 1-й класс – «Пиксель»;
- 2-й класс – RU: Первый;
- 3-й класс – RU: Культура;
- 4-й класс – «ПлюсПлюс».
Также уроки можно будет посмотреть на YouTube-канале Министерства образования и науки Украины, на сайте и YouTube-канале УНИАН.
Ранее УНИАН сообщал, что в Украине с 6 апреля для учащихся 5-11 классов стартовал проект «Всеукраинская школа онлайн».
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