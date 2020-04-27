"Всеукраинская школа онлайн" будет транслировать уроки для учеников младших классов

Программа рассчитана на пять недель и состоит из четырех предметов.

Проект «Всеукраинская школа онлайн» с 28 апреля начинает трансляцию уроков для школьников 1-4-х классов.

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Отмечается, что программа рассчитана на пять недель и состоит из четырех предметов: украинский язык, математика, наука и искусство.

Каждый урок будет длиться 15 минут. Их будут показывать во вторник и четверг, с 09:00 до 10:00:

1-й класс – «Пиксель»;

2-й класс – RU: Первый;

3-й класс – RU: Культура;

4-й класс – «ПлюсПлюс».

Также уроки можно будет посмотреть на YouTube-канале Министерства образования и науки Украины, на сайте и YouTube-канале УНИАН.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине с 6 апреля для учащихся 5-11 классов стартовал проект «Всеукраинская школа онлайн».