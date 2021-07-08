Базовым принципом ранжирования университетов в рейтинге является обеспечение полной открытости, прозрачности и независимости ранжирования университетов.

Информационный ресурс "Освіта.ua" представил художественные вузы, занявшие самые высокие места в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины 2021 года.

Киевский национальный университет культуры и искусств занял лидирующую позицию – первое место в Топ-10 рейтинга "Лучшие художественные учреждения высшего образования Украины".

Рейтинги, использовавшиеся при составлении консолидированного рейтинга вузов Украины:

"ТОП-200 Украина" – базовым принципом ранжирования университетов в рейтинге является обеспечение полной открытости, прозрачности и независимости ранжирования университетов. Для составления рейтинга использовались открытые данные прямых измерений, выставленные на открытых веб-ресурсах независимых национальных и международных организаций и учреждений.

Рейтинг "Scopus" – результаты рейтинга высших учебных заведений базируются на показателях базы данных Scopus, которая является инструментом для отслеживания цитируемости научных статей, публикуемых учебным заведением или его сотрудниками в научных изданиях. В рейтинговой таблице высшие учебные заведения Украины ранжированы по индексу Гирша – количественным показателем, который базируется на количестве научных публикаций и количестве цитирований этих публикаций.

Рейтинг "Бал ВНО на контракт" – рейтинг учреждений высшего образования по показателю среднего балла ВНО абитуриентов прошлого года, которых зачислены в вузы на обучение за средства физических и юридических лиц (контракт).

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Автор: Иван Бойко