При разработке нового милитарного кода учтены традиции армии Украинской Народной Республики.

В Вооруженных силах рассказали о новых эмблемах и беретных знаках на униформе ВСУ.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель отдела разработки и внедрения военной символики ВСУ Игорь Непота.

Он отметил, что новые беретные знаки и эмблемы были недавно утверждены приказом министра обороны.

"Зубчатка, как эмблема, обозначающая принадлежность к высшему офицерскому составу, исчезла с генеральских погон, но не исчезла с мундиров. Она вернулась на свое историческое место - на воротник", - сообщил Непота.

При этом он подчеркнул, что в предыдущей версии правил ношения военной формы эмблемы на воротник по роду войск, соединенные скрещенными булавами, не отражали в полной мере принадлежность военнослужащего к высшему офицерскому составу, поскольку генерал командует различными видами и родами войск, то изображение на униформе его предыдущей специальности является излишним.

Также Непота сообщил о других новациях в мундирах различных родов войск.

В частности, претерпели определенные изменения эмблемы Войск связи, специалистов автоматизированных систем управления, защиты информации и кибербезопасности, а именно - центральный медальон с изображением буквы "І" было заменено на стилизованное изображение электронной искры.

Для Десантно-штурмовых войск внедрена эмблема на воротник, которая в миниатюре повторяет изображение беретного знака: окрыленный парашют, на который наложен пламенный меч.

Изменены также эмблемы Медицинской службы и службы ветеринарной медицины. Ранее это была "звезда жизни", на которую наложен "жезл эскулапа, обвитый змеей". Для Медицинской службы знак выполнялся из золота, а для ветеринарной - в серебре. Однако, по словам Непоты, поскольку эта эмблема не в полной мере отражает деятельность Медицинской службы, то "звезда жизни" была заменена жезлом эскулапа, который обвивает змея. Этот знак указывает на наследственность милитаристских традиций украинского войска времен борьбы за независимость 1917-1921 годов.

Кроме того, изменена эмблема частей радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Старая эмблема оказалась малочитабельной и имела черты, аналогичные эмблеме российских оккупационных войск. Новая эмблема - это контурный щит, на который наложена стилизованная молния.

Вместе с тем, по словам Непоты, эмблема на воротниках военнослужащих Службы правопорядка Вооруженных силах претерпела лишь косметические изменения: она будет из желтого металла, как и пуговицы и звезды на мундирах.

Также Непота сообщил, что разработаны 4 новых эмблемы для специальностей, которые не имели собственных эмблем в правилах ношения военной формы с 2017 года. Впервые введена эмблема для армейской авиации - это окрыленное острие копья.

Морская пехота также не имела своей эмблемы и формы. До 2017 года использовалась повседневная форма, сшитая по образцу морской пехоты Советского Союза и России. Теперь введена эмблема в виде меча Сагайдачного и скрещенных ружей, наложенных на стилизованный якорь.

Кроме того, Государственная специальная служба транспорта также теперь будет иметь новую эмблему - колесо Меркурия, наложенное на понтонный якорь.

"Подобный знак был введен в 1919 году в эмблеме Министерства путей Украинской народной республики, что указывает на историческую преемственность традиции", - подчеркни Непота.

Также изменены беретные знаки Радиотехнических войск и Войск связи, чтобы эти знаки не были похожи на российские: вместо знака в виде круга с круглым медальоном с изображением буквы "І", из которого выходят 6 стилизованных молний, ​​разработан беретный знак в форме круга, в центре которого - рельефное изображение индикатора кругового обзора с крестообразными изображениями орбит и 4 молниями по диагонали.

Вместе с тем морские пехотинцы наконец получили беретный знак, выполненный в едином стиле с другими подобными знаками. До сих пор у них был беретный знак, определенный для подразделений Сил специальных операций ВМС.

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Автор: Дмитрий Хилюк