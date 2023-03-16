Аэропорт "Лейпциг/Галле" был для легендарного самолета вторым домом.

Самый большой в мире украинский транспортный самолет "Мрия", который российские оккупанты уничтожили в аэропорту Гостомеля в начале вторжения в Украину, должны были вывезти из страны. Легендарный самолет должен был полететь в немецкий аэропорт "Лейпциг/Галле".

Как пишет издание Bild, "Мрию" должны были вывезти в Германию перед вторжением России в Украину в феврале 2022 года.

"Вечером перед началом войны экипаж и пилоты сели в полностью заправленный грузовой самолет, но, по словам капитана Дмитрия Антонова, им не разрешили взлететь по указанию высшего руководства", – говорится в материале.

Видео дня

Отмечается, что для спасения легендарной "Мрии" аэропорт "Лейпциг/Галле" подготовил все за месяц до начала полномасштабной войны. Паркоместо для самолета было обеспечено с 26 января 2022 года.

Представитель аэропорта Уве Шухарт подтвердил в комментарии изданию, что перемещение самолетов Ан-225 и Ан-124 в Германию было запланировано на 25 февраля.

"Это было подтверждено 21 февраля. Были дискуссии об этом неделями ранее", – пояснил он.

Аэропорт "Лейпциг/Галле" был для украинской "Мрии" вторым домом. С 2008 года самый большой в мире самолет приземлялся там 32 раза.

Уничтожение "Мрии"

Известный на весь мир украинский самолет "Мрия" был уничтожен в начале российского вторжения в Украину – 27 февраля 2022 года – во время воздушной атаки оккупантов в аэропорту Гостомеля.

Как отметили впоследствии в СБУ, некоторые работники ГП "Антонов" длительное время препятствовали Силам обороны в организации противовоздушной и наземной охраны аэропорта. Это привело к тому, что самолет уничтожили россияне.

В марте 2023 года СБУ сообщила бывшим руководителям государственного предприятия "Антонов" о подозрении. По данным правоохранителей, их действия привели к уничтожению легендарного самолета.

Вас также могут заинтересовать новости: