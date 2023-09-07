Президент напомнил, что представил сегодня официально нового министра обороны Украины Рустема Умерова.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что новоназначенны министр обороны Украины Рустем Умеров может перезагрузить работу оборонного ведомства. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам.

"Сильный человек. Системный. Хорошо знает сферу обороны. С первых дней полномасштабной войны привлечен к переговорам по оружию для Украины. Очень чувствительные переговоры. Результативные. Занимается переговорами и по освобождению наших людей из российского плена. В этом у Рустема тоже есть важные для Украины результаты", - отметил Зеленский.

По убеждению президента, Умеров "может перезагрузить работу Министерства обороны".

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"Именно это сейчас нужно", - подчеркнул президент.

Назначение Умерова на должность министра обороны

Сегодня, 7 сентября, Зеленский представил нового министра обороны Украины Рустема Умерова и стоящие перед ним сейчас задачи коллектива ведомства. Президент отметил, что нужна новая субъектность Министерства обороны, ведь оно отвечает за координацию всего сектора обороны. Кроме того, глава государства добавил, что надо отменить каждую бюрократическую процедуру, где это возможно сделать.

5 сентября Верховная Рада Украины отправила в отставку Алексея Резникова, который занимал должность министра обороны с 4 ноября 2021 года.

6 сентября народные депутаты поддержали кандидатуру, которая была предложена президентом Украины Владимиром Зеленским, Рустема Умерова. До этого он работал на должности председателя Фонда государственного имущества.

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