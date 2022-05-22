В 1500 отделениях "Укрпочты" с 14.00 уже можно будет приобрести экземпляр.

Завтра "Укрпочта" запускает в продажу марку "Русский военный корабль ... ВСЕ!". С 14.00 ее можно будет приобрести в 1500 отделениях почты.

Об этом сообщил генеральный директор компании "Укрпочта" Игорь Смелянский в эфире информационного телемарафона.

"Завтрашний день выбран не случайно, потому что именно завтра в Украине будут отмечать День морской пехоты. Кроме того, завтра ровно 40 дней, как утонул крейсер "Москва" . Поэтому, нам показалось, что это очень символично, так отпраздновать",- отметил Смелянский.

По его словам марка "Русский военный корабль ... ВСЕ!" выпускается тиражом 5 млн. экземпляров и будет реализовываться в 1500 отделениях "Укрпочты".

"Только за первую неделю мы предоставляем отделениям почты 1 млн экземпляров и потом будем еще добавлять. Также, откроется 5 интернет - площадок, где можно будет приобрести марку, включительно с двумя международными",- сказал Смелянский.

Генеральный директор компании "Укрпочта" отметил, что по результатам всеукраинского голосования, почта сразу начинает работу над маркой "Добрый вечер, мы из Украины".

"Проголосовало 650 тыс. людей и победителем стала тема "Добрый вечер, мы из Украины", второе место у темы "Песик Патрон из ГСЧС",- сообщил Смелянский.

Генеральный директор компании "Укрпочта" анонсировал, что кроме этого начнется работа над следующей маркой, которая будет посвящена победителю музыкального конкурса "Евровидение-2022".

"Это будет третья марка с "Евровидением", была с Русланой и с Джамалой, теперь будет с Kalush Orchestra",- сказал Смелянский.

Марка с "русским кораблем": что известно

Как сообщал УНИАН, 12 апреля "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Русский военный корабль, иди ...! Героям слава!"тиражом 1 млн штук.

13 апреля украинские военные попали в российский крейсер "Москва" из противокорабельной ракетной системы "Нептун", нанеся ему серьезные повреждения. Позже в России подтвердили, что крейсер "Москва" затонул во время буксировки в порт.

20 апреля генеральный директор компании Смелянский заявил, что "Укрпочта" прекратила продажу марки. По его данным, было продано около 700 тысяч марок, еще 100 тыс. будут выделены на интернет-магазин компании. Остальные тиражи будут выделены на подарки официальным делегациям, в музеи и тому подобное.

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