Более 60% заявили также, что любые выборы должны проводиться только после войны, сколько бы ни пришлось этого ждать.

Украинцы считают, что стране скорее нужны парламентские выборы, а не президентские.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института с 9 по 12 сентября 2023 года. Всего было опрошено 2 тыс. жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше.

Респондентам задавался вопрос: "Если бы не было войны, в Украине продолжалась бы подготовка к выборам. Как вы считаете, какие из этих выборов следует провести даже несмотря на военное положение?".

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Согласно полученным результатам, 39% украинцев сказали о парламентских выборах, 20% - президентские, 15% - местные. При этом, 19% против любых выборов, а 8% - затруднились с ответом.

В то же время подавляющее большинство - 62% заявили, что любые выборы должны проводиться только после войны, сколько бы ни пришлось этого ждать.

Также 70% опрошенных отметили, что важно, чтобы в выборах приняли участие те украинцы, которые сегодня находятся за границей.

Опрос проводился по всей территории Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) методом телефонных интервью. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2.2%.

Возможность проведения выборов в Украине-детали

В 2024 году должны состояться выборы президента Украины. Первый тур должен состояться 31 марта, второй (в случае назначения) - 21 апреля. В то же время в связи с полномасштабным вторжением России в Украину сейчас действует военное положение, во время которого проведение выборов запрещено.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина готова провести выборы в 2024 году, но есть ряд проблем, которые нужно решить, в частности, вопрос с волеизъявлением на временно оккупированных территориях.

При этом, некоторые западные политики подталкивают Украину к проведению парламентских и президентских выборов, несмотря на войну и военное положение.

Недавно Зеленский в интервью итальянскому каналу Sky TG24 сказал, что выборы в Украине могут состояться, "если парламенту удастся решить все задачи по обеспечению доступа к голосованию".

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