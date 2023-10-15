Сегодня в Польше проходят парламентские выборы, по результатам которых будут избраны 460 членов Сейма и 100 сенаторов.

Сегодня, 15 октября, Польша выбирает парламент. В стране проходят парламентские выборы, по результатам которых будут избраны 460 членов Сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата) на четырехлетний срок.

Как сообщает DW, избирательные участки будут открыты до 22:00 по Киеву, после чего станут известны результаты экзитполов – опросов избирателей на выходе из участков.

Депутаты Сейма избираются по пропорциональной системе от 41 многомандатного округа. Места распределяются с использованием метода Д’Ондта с порогом в 5 % для партий и 8 % для коалиций, на партии, представляющие интересы национальных меньшинств данные ограничения не распространяются.

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Члены Сената избираются по системе относительного большинства с одним победителем от 100 одномандатных округов.

Согласно последним опросам общественного мнения, правящая национально-консервативная партия "Право и справедливость" вице-премьера Ярослава Качиньского с результатом 34% голосов лишь незначительно опережает оппозиционную либерально консервативную партию "Гражданская платформа" (ГП) экс-премьера Польши и бывшего председателя Европейского совета Дональда Туска, за которую готовы голосовать 32% избирателей.

Как выборы в Польше могут отразиться на Украине

В преддверии выборов обострились разногласия руководства Польши с Украиной. Польша продлила запрет на экспорт украинского зерна после его отмены Еврокомиссией. Это было сделано для поддержки польских фермеров, голоса которых имеют важное значение на предстоящих парламентских выборах. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не может допустить бесконтрольные продажи украинского зерна на польском рынке, поскольку должен заботиться об интересах собственных граждан.

Примечательно, что дна из партий, у которой есть все шансы попасть в парламент, обещает отменить помощь украинским беженцам.

Парламентские выборы 2023 года могут привести к смене правительства и лишить партию власти "Право и справедливость" своего статуса, который она сохраняет с конца 2015 года. Общественные опросы указывают на возможный успех оппозиционных партий, поддержка "Права и справедливости" опустилась ниже 40 % и приближается к 35 %.

Основную конкуренцию правящей партии составляют либеральная Гражданская коалиция, возглавляемая бывшим Премьер-министров коалиции в обществе составляет примерно 30 %. Кроме Гражданской коалиции в оппозиции к "PiS" находятся социал-демократическая коалиция "Левые", центристская коалиция "Третий путь" и ультраправая "Конфедерация свободы и независимости". Для выборов в Сенат оппозиция, за исключением Конфедерации, заключила "Сенатский пакт 2023", по которому партии договорились о выдвижении единого кандидата в каждом округе. Данная стратегия должна увеличить шансы оппозиции на получения большинства в Сенате.

Как уточняет ЛИГА, пять политических сил имеют хорошие шансы преодолеть проходной барьер и попасть в парламент. Для партий он установлен на уровне 5%, для блоков – 8%.

За третье место соревнуются

либерально-консервативная коалиция Третий путь (движение Польша 2050 Шимона Головни и Польская крестьянская партия Владислава Косиняка-Камиша);

левая коалиция Левица (партии Новые левые и Левые вместе);

ультраправая коалиция Конфедерация (Новая надежда, Национальное движение, Конфедерация польской короны).

Каждая из них может рассчитывать на 10% и может сыграть ключевую роль в формировании следующего правительства, поскольку ни Объединенная правица, ни Гражданская коалиция не набирают монобольшинства.

PiS в своей предвыборной кампании делает упор на стабильность. Партия указывала, что провела страну через пандемию, полтора года российского вторжения в Украину и связанный с ним кризис стоимости жизни гораздо лучше, чем власти в соседних государствах. Перед выборами правительство повысило социальные выплаты, чтобы усилить поддержку среди своего основного электората – пожилых людей и сельского населения.

Лидер Гражданской платформы Туск обещает улучшить отношения с Брюсселем, увеличить доходы и инвестиции в образование и здравоохранение. PiS пыталась охарактеризовать оппозицию как угрозу для Польши и ее традиций. В этом нарративе Туск является агентом Германии и ЕС, который якобы готов продать суверенитет страны и использовать права ЛГБТ и женщин, чтобы нанести ущерб традиционной польской семье.

Опросы показывают, что "Право и справедливость" имеет большую поддержку, чем любая другая партия, но недостаточную для того, чтобы получить монобольшинство.

Она может быть вынуждена обратиться за поддержкой к ультраправой антиукраинской партии "Конфедерация" или к большинству отдельных депутатов из проевропейской коалиции или создания коалиции с одной из партий блока "Третий путь".

В случае победы каждому из соперников придется искать партнеров для создания правительственной коалиции. При этом партнером PiS может стать крайне правая партия "Конфедерация свободы и независимости", которая, в частности, выступает за прекращение помощи Украине в ее борьбе против российской агрессии.

Кроме того, правительство Польши во главе с PiS уже многие годы находится в жестком противостоянии с Брюсселем, главным образом из-за своей реформы судебной системы, которую критики осуждают как посягательство на верховенство закона и демократию. К тому же предвыборная кампания правящей партии была сильно окрашена в антинемецкие тона.

Партия Дональда Туска в международной политике выступает за ориентацию как на США, так и на Евросоюз, и придерживается в отношении России и ее агрессии против Украины проевропейского курса. В случае победы ГП обещает также добиваться перехода страны на евро, легализовать аборты до 12-й недели беременности и рассмотреть вопрос о легализации однополых браков.

По мнению экспертов, как для лидера оппозиции Дональда Туска, так и для его соперника Ярослава Качиньского, поражение на парламентских выборах в Польше может означать закат политической карьеры. Так что же представляют из себя эти два такие разные, но в то же время в чем-то схожие политики?

Одновременно с парламентскими выборами проходит референдум, где вынесено четыре вопроса: о продаже государственного имущества иностранцам, повышение пенсионного возраста, польско-белорусской стены и допуска нелегальных иммигрантов из Ближнего Востока и Африки.

Война в Украине и выборы в Польше

УНИАН писал о том, что произойдет с отношениями поляков и украинцев после парламентских выборов. Это самая бурная предвыборная кампания в Польше за последние 30 лет - из-за нее заметно ухудшились отношения Варшавы и Киева.

По состоянию на 13 октября 2023 года рейтинги колебались и плохо показывали истинные настроения, правящая партия "Право и справедливость", которая руководит Польшей 10 лет, прошла через ряд скандалов - в частности из-за коррумпированных чиновников.

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