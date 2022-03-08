Отправка будет осуществляться дважды в день с причалов морского вокзала Измаила.

Украинское Дунайское пароходство (Одесская область) бесплатно будет переправлять в Румынию беженцев из Украины.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Отмечается, что с 9 марта начинаются бесплатные пассажирские перевозки женщин, детей и мужчин старше 60 лет по маршруту Измаил (Одесская область) – Тулча (Румыния).

Отправка будет осуществляться дважды в день с причалов морского вокзала города Измаил.

В частности, посадка в Измаиле – в 08:00 и 14:00, прибытие в Румынию – в 10:30 и 15:30.

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