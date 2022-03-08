Перевозки начнутся 9 марта / Фото УНИАН
Украинское Дунайское пароходство (Одесская область) бесплатно будет переправлять в Румынию беженцев из Украины.
Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Отмечается, что с 9 марта начинаются бесплатные пассажирские перевозки женщин, детей и мужчин старше 60 лет по маршруту Измаил (Одесская область) – Тулча (Румыния).
Отправка будет осуществляться дважды в день с причалов морского вокзала города Измаил.
В частности, посадка в Измаиле – в 08:00 и 14:00, прибытие в Румынию – в 10:30 и 15:30.