Врачи были шокированы увиденным на рентгеновском снимке.

Во время одного из обстрелов элемент российской кассетной бомбы сломал 44-летнему украинскому военному два поясничных позвонка и застрял в позвоночнике. Мужчина не подозревал, что получил такое ранение, и почти три недели воевал на передовой со сломанным позвоночником.

Как пишет Zaxid.net, к медикам боец обратился, когда боль в пояснице стала его очень донимать, а температура тела поднялась до 39 градусов.

Сам он предположил, что у него радикулит. Но когда бойца направили на рентген для установления причины боли, врачи были шокированы увиденным на рентгеновском снимке.

"Во время обстрела элемент кассетной бомбы, так называемая "стрелка", попала в левое подреберье, сломала два позвонка в поясничном отделе позвоночника и застряла в позвоночнике, – рассказал врач военно-полевого госпиталя, львовский сосудистый хирург Тарас Кобза. – Боец попал под обстрел еще 13 июля, а к нам обратился только в начале августа. Он практически три недели воевал со сломанным позвоночником".

Отмечается, что обломки сломанных позвонков могли повредить нервы, сосуды, но, к счастью, этого не произошло. По мнению врача, мужчина не почувствовал боли сразу из-за выделения адреналина.

Бойца отправили в одну из больниц в более безопасный регион, где он будет проходить лечение.

Напомним, ранее сообщалось, как украинский боец чудом выжил после расстрела он два дня шел по лесу с пулей в сердце.

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