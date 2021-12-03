Мужчина протянул военный самолет почти на семь метров

Украинский военный, потерявший ногу на Донбассе, установил рекорд Украины. Он протянул АН-26 почти на семь метров.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

У 24-летнего Романа Кашпура вместо правой ноги протез, но он готов протянуть АН-26 весом в 16 тонн. При этом сам Роман весит 78 килограмм.

Служил под позывным "Скиф", был разведчиком и прошел немало горячих точек на Донбассе. Весной 2019 года пошел на разведку в пригороде Донецка, где и попал на вражескую мину. Взрывом ему оторвало ступню.

Читайте такжеЗеленский присвоил украинскому добровольцу Коцюбайло звание "Герой Украины" (видео)После ранения Роман учился снова ходить на искусственной ноге, а через девять месяцев попробовал свои силы на играх героев – соревнования для военных, которые потеряли конечности. С тех пор он занимается спортом.

Этим летом он протащил грузовик весом в семь тонн, а после этого замахнулся на военный самолет. Для этого он готовился полгода.

Самолет он тянул за 44 секунды на расстояние в 6 метров и 40 сантиметров.

Как ранее сообщал УНИАН, 70-летний футболист Петр Федоренко вписал свое имя в Книгу рекордов Украины. Федоренко отыграл весь матч в первенстве Киево-Святошинского района между гостомельским "Факелом" и СК "Хотов". Это позволило ему стать самым возрастным игроком в истории украинского футбола.

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Автор: Анастасия Горбачева