В Херсонской области киберспециалисты Службы безопасности Украины совместно с американскими правоохранительными органами заблокировали преступную деятельность хакера, который украл более 300 тыс. долларов со счетов финансовых учреждений Северной Америки.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
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Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник использовал вредоносное программное обеспечение, приобретенное у других участников хакерского сообщества. Отдельные модули он создавал и оптимизировал лично.
"Задокументировано, что злоумышленнику удалось похитить реквизиты доступа к банковским счетам более тысячи граждан США и Канады, а также украсть свыше 300 тыс. долларов. В дальнейшем персональная и конфиденциальная информация использовалась через анонимные торговые площадки в DarkNet", - говорится в сообщении.
Во время обысков правоохранители изъяли у подозреваемого компьютерное оборудование с образцами вредоносного программного обеспечения.
Сейчас устанавливается точная сумма ущерба, нанесенного злоумышленником. По предварительным оценкам специалистов, общая сумма украденных средств может достигать десятков миллионов долларов.
Продолжается досудебное расследование в рамках производства по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.
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