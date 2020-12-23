Эксперты Мишлена назвали это "гастрономической неосмотрительностью с неожиданно политической коннотацией".

Французская компания Groupe Michelin извинилась за определение украинского борща в гастрогиде по Москве как "российского блюда".

Об этом сообщает Посольство Украины во Франции на своей странице в Facebook. Дипломаты рассказали, что эксперты назвали это "гастрономической неосмотрительностью с неожиданно политической коннотацией".

Читайте такжеБорщ станет нематериальным культурным наследием Украины

"И про борщ. Вчера, получив новость о запуске Мишленовского гастрогида по московским ресторанам, в которых готовят украинский борщ, мы долго общались с нашими контактами в Groupe Michelin. Разговор был конструктивным. От руководства компании получили извинения за "гастрономическую неосмотрительность с неожиданно политической коннотацией". Первоначальная версия пресс-релиза, в которой говорилось об "эмблематических национальных первых блюдах российской кухни - борще и рассольнике", после обращения Посольства исправлена. Теперь "на Кулинарной сцене в России предлагают овощные и пряные блюда, которые ценят гурманы, в частности, рассольник, а также борщ в его возможных формах и вариациях", - говорится в сообщении посольства.

Было:

Стало:

Также дипломаты сообщили, что предложили кулинарным экспертам начать работу над гастрономическим гидом по киевским ресторанам.

"От зрады к позитиву: начинаем работу над мишленовским гастрономическим гидом по киевским ресторанам. В Groupe Michelin с энтузиазмом восприняли эту идею, а особенно, приглашение посетить Украину и отведать аутентичного украинского борща. Чтобы снять все вопросы. Борщ наш!", - подчеркнули в посольстве.

Скандал с борщом

Инспекторы Международного путеводителя по ресторанам "гид Мишлен" приписали украинский борщ к российской кухне.

После этого украинцы начали выражать свое возмущение по поводу такой ошибки.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк