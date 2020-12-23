Представители гида ответили, что в Москве борщ считается фирменным блюдом во многих ресторанах.

Ресторанный "Гид Мишлен" прокомментировал скандал, связанный с украинским борщом.

Читайте такжеДля украинских аграриев хотят ввести штраф за неправильное обращение с ГМОПосле того как эксперты гида назвали борщ русским блюдом, пользователи Facebook выразили своё возмущение в комментариях.

Под постом представители гида ответили, что в Москве борщ считается фирменным блюдом во многих ресторанах.

«Гид Michelin отмечает местные гастрономические сцены всего мира — во всей их уникальности, разнообразии и богатстве, рекомендуя только самые лучшие заведения. Однако путеводитель Michelin не претендует на авторитет в отношении происхождения кулинарных деликатесов. В Москве борщ во всем его многообразии, чей бы он ни был, любим гурманами и считается фирменным блюдом во многих ресторанах», - написали представители Мишлен.

Скандал с борщом

Инспекторы международного путеводителя по ресторанам "Гид Мишлен" находятся в Москве для исследования местной кухни, к которой приписали украинский борщ.

Эксперты отметили "овощи и ароматные травы, которые придают оживленный, неповторимый вкус любимым первым блюдам гурманов, таким как борщ или рассольник".

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Автор: УНИАН