С 2021 года гид начнет выдавать в России свой путеводитель по ресторанам.

Инспекторы международного путеводителя по ресторанам "Гид Мишлен" находятся в Москве для исследования местной кухни, к которой приписали украинский борщ.

Читайте такжеГрузия объявила сыр сулугуни своим культурным наследиемОб этом сообщается на сайте Michelin Guides.

С 2021 года гид начнет выдавать в России свой путеводитель по ресторанам, впервые составив рейтинг по Москве.

Эксперты отмечают "овощи и ароматные травы, которые придают оживленный, неповторимый вкус любимым первым блюдам гурманов, таким как борщ или рассольник".

Борщ, как символ украинской национальной кухни

Ранее министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины по рекомендации экспертного совета при МКИП войдет культура приготовления украинского борща.

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Автор: УНИАН