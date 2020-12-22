Инспекторы международного путеводителя по ресторанам "Гид Мишлен" находятся в Москве для исследования местной кухни, к которой приписали украинский борщ.
Читайте такжеГрузия объявила сыр сулугуни своим культурным наследиемОб этом сообщается на сайте Michelin Guides.
С 2021 года гид начнет выдавать в России свой путеводитель по ресторанам, впервые составив рейтинг по Москве.
Эксперты отмечают "овощи и ароматные травы, которые придают оживленный, неповторимый вкус любимым первым блюдам гурманов, таким как борщ или рассольник".
Борщ, как символ украинской национальной кухни
Ранее министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины по рекомендации экспертного совета при МКИП войдет культура приготовления украинского борща.
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