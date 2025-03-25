Капитуляция перед РФ приемлема лишь для 8% украинцев, более 80% - за дальнейшую борьбу.

82% украинцев считают, что Украина, несмотря ни на что, должна продолжать борьбу с Россией. Таковы данные опроса общественного мнения, проведенного в течение 12-22 марта 2025 года Киевским международным институтом социологии (КМИС).

На вопрос "А если США окончательно прекратят любую поддержку Украины, то какой вариант будет лучшим для Украины?" 82% ответили, что нужно продолжать борьбу при поддержке европейских союзников для достижения "может, и не полностью справедливого, но приемлемого мира".

При этом 8% считают, что надо идти на переговоры с РФ и соглашаться на любые российские требования, а еще 10% - затруднились ответить.

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Во всех регионах абсолютное большинство - от 78% на востоке до 83% на западе - считает, что, несмотря на все, Украина должна продолжать сопротивление и не идти на капитуляцию.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что данные опроса свидетельствуют, что среди украинцев есть однозначный консенсус против мира на любых условиях (и, конечно, против капитуляции).

"Приоритет на данный момент - надежные гарантии безопасности. И украинцы готовы продолжать всенародное сопротивление, пока Украина не получит приемлемый мир", - отмечает он.

Справка

В течение 12-22 марта 2025 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус", к которому по собственной инициативе добавил вопрос о восприятии предложения о временном прекращении боевых действий с Россией. Опрос проведен методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины (подконтрольная Украине территория.) Было опрошено 1326 респондентов.

Прекращение огня в Украине: как действует Трамп

Как сообщал УНИАН, 11 марта 2025 года Украина и США после совместной встречи предложили России приостановление огня на 30 дней без предварительных условий.

Издание Politico пишет, что президент США Дональд Трамп возомнил себя арбитром и сосредоточился только на том, чтобы заключить мирное соглашение между Украиной и РФ, но при этом демонстрирует разный подход к сторонам: давление на более уязвимого союзника Украину и мягкое уговаривание агрессора в Москве.

Отмечается, что Украина, которая зависит от военной помощи США и Европы, находится в более слабом положении, но Трамп сделал ряд вещей, чтобы еще сильнее ослабить позицию Украины. В частности, на некоторое время была приостановлена помощь США Украине.

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