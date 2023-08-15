Они отметили, что много времени у них уходит на бесполезные собрания, где не решаются никакие проблемы фирмы.

Примерно 32% рабочего времени во всех офисах мира сотрудники тратят впустую - на бесполезные собрания, ответы на электронные письма.

Такие результаты показал опрос Slack и исследовательской компании Qualtrics. В исследовании приняли участие 18 тыс. офисных работников, в том числе и руководителей. Результаты опроса выявили, что больше всего бесполезно проводят время в офисах Индии (43%), Японии (37%) и Сингапуре (36%). Однако с пользой его проводят офисные работники США и Южной Кореи.

Авторы исследования как не эффективную оценивают "перформативную работу", которая включает трату большого количества времени на собрания, где говорят о достижениях, но не принимают решения или преодолевают проблемы.

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Исследователи отметили, что имитация деятельности на собраниях и пребывание как можно дольше в активном статусе онлайн часто влияет на оценку єффективности сотрудников. Опрос показал, что 63% респондентов стараются поддерживать свой онлайн-статус активным, даже если они не работают.

Более половины респондентов заявили, что лучший способ для работодателей поддерживать производительность — гибкий график, при этом только 32% респондентов считают, что максимальная производительность возможна при работе в офисе.

Интересные случаи при приеме на работу

Мужчина провалил собеседование в первые 5 минут. Он пренебрежительно отнесся к администратору и сразу же произвел плохое впечатление. Оказалось, что секретаршей была HR-менеджер. Она пыталась оценить, насколько уважительно отношение ее потенциальных сотрудников к окружению.

А бизнесмен Джеймс Каан назвал три "убийственных" вопроса, которые работодатели могут задать, чтобы сбить человека с курса.

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