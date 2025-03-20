Людей спросили, готовы ли они к выводу войск из четырех регионов.

Абсолютное большинство украинцев - почти 78% - против отвода Вооруженных сил Украины из четырех областей, как этого требует кремлевский правитель Путин.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 28 февраля по 6 марта 2025 года. У украинцев спросили, стоит ли Украине ради прекращения войны соглашаться на выполнение этих условий.

Так, 77,9% опрошенных считают, что не надо соглашаться на полный вывод войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Только 7,7% опрошенных (6% в западном и центральном регионах, 10% в восточном и 14% в южном) согласились бы на это. Еще 14,4% затруднились ответить.

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При этом, 81,9% опрошенных против того, чтобы в международных договорах был зафиксирован статус Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, Крыма и Севастополя, как регионов России. Только 4,9% считают, что с этим стоит соглашаться. 13,2% затруднились ответить.

Вместе с тем, 78,1% опрошенных против того, чтобы все западные санкции против России были отменены. 7,4% поддерживают, что с этим стоит соглашаться. 14,5% - затруднились ответить.

Также, 56,4% опрошенных считают, что не стоит соглашаться с тем, что нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины должен быть зафиксирован в Конституции Украины. Но 21,8% поддерживают такую идею. Еще 21,8% затруднились ответить.

В исследовании опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Опрос методом face-to-face проводился в 23 областях и городе Киев (в Запорожской, Донецкой, Харьковской, Херсонской областях - только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Война против Украины

Как сообщал УНИАН, в соответствии с недавним опросом Киевского международного института социологии, 66% украинцев считают, что целью России является уничтожение Украины и ее граждан.

В частности, 28% из них убеждены, что Россия хочет осуществить физический геноцид украинцев, а 38% - захватить всю/большую часть территории Украины и уничтожить украинскую государственность и нацию. Еще 14% считают, что РФ хочет захватить всю или большинство территории и установить марионеточное правительство.

Украинские власти неоднократно заявляли, что никогда не признают оккупированные территории российскими. По словам президента Владимира Зеленского, Украина просто на это не пойдет.

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