МВД планирует в будущем арендовать офисные помещения за рубежом для работы стационарных пунктов.

Государственное предприятие "Документ" после удачного опыта работы в Польше планирует запустить мобильные пункты для выдачи загранпаспортов, ID-карт и других документов украинским беженцам в Чехии, Германии и Турции.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире информационного телемарафона.

"Мы постоянно работаем над расширением перечня документов и услуг, которые мы предоставляем нашим гражданам. И это уже не только загранпаспорт или ID-карточка, это уже и технический паспорт на автомобиль, водительское удостоверение. Кроме того, мы работаем над улучшением логистики и упрощением тех процедур, которые все еще тянут время. В дальнейших наших планах - расширение сети зарубежных представительств ГП "Документ" не только в Польше, но и в других государствах. Мы об этом уже договорились с чешскими властями, нас ждет Германия, Турция", - сказал он.

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Также Енин добавил, что в планах на будущее - аренда офисных помещений за рубежом для работы стационарных пунктов ГП "Документ".

Оформление загранпаспорта для украинцев - что известно

23 июня стало известно, что из-за войны процесс изготовления биометрических документов-ID карт и паспортов занимает больше времени, поэтому украинцев предупредили о задержки с выдачей документов.

Кроме того, в Польше запустили пилотный проект по выдаче украинским беженцам документе государственного образца Украины. Специально оборудованные микроавтобусы белого цвета с символикой ГП "Документ" работают в Варшаве, Кракове и Гданьске.

С учетом логистики в военное время срок изготовления срочных документов составляет до 20 дней, а в обычном порядке - до 40-45 дней.

В свою очередь Кабинет министров продлил действие документов, удостоверяющих личность, срок действия которых истек в период военного положения. Таким образом, паспорта граждан Украины в форме карты, сроки действия которых истекли во время войны, и паспорта граждан Украины образца 1994 года, к которым не вклеены фотографии при достижении 25 - или 45-летнего возраста, являются документами, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины.

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