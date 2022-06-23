Там отметили, что уже работают над решением проблемы.

Из-за войны РФ против Украины процесс изготовления биометрических документов - ID карт и паспортов начал занимать больше времени, чем раньше.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве пояснили, что постоянные бомбардировки, уничтожение или же разрушение логистических путей привели к трудностям, которые связаны с поставками необходимых расходных материалов для изготовления паспортов.

"Как результат, вынуждены констатировать задержки сроков изготовления документов", - отметили в пресс-службе МВД.

В данное время МВД, Кабмин, Государственная миграционная служба (ГМС) и ГП "Полиграфкомбинат "Украина" работают над тем, чтобы решить проблему и наладить логистические каналы.

В МВД отметили, что Кабмин принял постановление, которым разрешил продлить срок действия паспортов гражданина Украины для выезда за границу и вклеить фото ребенка в паспорт родителей, как в подразделениях ГМС, так и в дипломатических учреждениях Украины за рубежом.

Как сообщал УНИАН, 18 июня вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила о предстоящих изменениях в нормативной базе по паспортным документам для внутренне перемещенных и депортированных лиц.

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