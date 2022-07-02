Первые документы можно будет получить в начале августа.

На территории Польши начата реализация пилотного проекта по изготовлению ID-карточек и загранпаспортов для украинцев.

Об этом первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Мы при поддержке нашего МИД буквально три дня назад начали пилотный проект в Варшаве. На сегодняшний день это четыре бусика, которые выехали и принимают заявки от наших граждан на получение ID или заграничных паспортов. Первые документы можно будет получить в начале августа. С учетом логистики в военное время срок изготовления срочных документов составит до 20 дней, а в обычном порядке - до 40-45 дней", - сказал он.

Война в Украине и ситуация с паспортами:

18 июня 2022 года вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила о предстоящих изменениях в нормативной базе по паспортным документам для внутренне перемещенных и депортированных лиц.

23 июня 2022 года появилась информация о том, что из-за войны процесс изготовления биометрических документов - ID карт и паспортов начал занимать больше времени, чем раньше. По этой причине начались задержки с выдачей документов.

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