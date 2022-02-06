По предварительной информации, на борту привезли вооружение для ВСУ.

В субботу, 5 февраля, украинский транспортный реактивный самолет Ан-225 "Мрия" вернулся из Дании.

Чтобы посмотреть зрелищное приземление, в аэропорту "Антонов" (Гостомель) на Киевщине собрались десятки людей.

Очевидцы публиковали фото и видео в социальных сетях.

В комментариях люди не сдерживали эмоций. "Посмотрела видео посадки - как будто дракон прилетел. Впечатляет", - отметила одна из пользовательниц.

По неофициальной информации, "Мрия" привезла в Украину вооружение для ВСУ из Дании. Об этом, в частности, на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

"Возможные гостинцы из Дании прилетели. Я же писал пару дней назад, что правительство Дании приняло решение помогать Украине военной техникой и боеприпасами", - отметил он.

Читайте такжеЛукашенко высказался о войне с Украиной: продлилась бы "максимум 3-4 дня"Как сообщал УНИАН, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла, что Дания готова предоставить Украине оружие и другое военное оборудование, если президент России Владимир Путин пойдет на обострение ситуации.

Ранее в субботу, 5 февраля, в Украину прибыла восьмая партия оружия, предоставленная Соединенными Штатами Америки.

Самолет "Мрия": справка

Ан-225 "Мрия" - это самый большой и мощный в мире транспортный самолет, созданный киевским конструкторским бюро имени Антонова. С максимальной взлетной массой 640 т он является самым тяжелым самолетом в мире, а также самым большим в мире самолетом, поднявшимся в воздух более одного раза.

В ноябре 2004 года Международная федерация аэронавтики внесла Ан-225 в Книгу рекордов Гиннесса за 240 установленных рекордов.

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