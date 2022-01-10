Ан-225 "Мрия" – самый крупный и мощный в мире транспортный самолет, созданный киевским КБ имени Антонова.

В польском городе Жешув из-за поломки застрял самый большой в мире самолет "Мрия".

Вылет самолета из Польши задерживается в связи с поломкой стойки шасси. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГП.

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Как отметили в пресс-службе ГП, "Антонов" отправил в Польшу самолет со специалистами.

"Речь идет о поломке основной стойки шасси. На данный момент самолет со специалистами еще не приземлился в Польше. О том сколько времени уйдет на починку пока говорить рано", – сказали в пресс-службе.

Ан-225 "Мрия":

Ан-225 "Мрия" (кодовое имя НАТО – "Казак" англ. Cossack) – самый крупный и мощный в мире транспортный самолет, созданный киевским КБ имени Антонова.

Ан-225 с максимальной взлетной массой 640 т является самым тяжелым самолетом в мире. Для сравнения, третий по грузоподъемности (после Ан-124 "Руслан") американский военно-транспортный самолет C-5 Galaxy имеет максимальную взлетную массу 381 т.

В ноябре 2004 года Международная федерация воздухоплавания внесла Ан-225 в Книгу рекордов Гиннеса.