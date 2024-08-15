Также передано необходимое оборудование к дронам: ретранслятор и катапульта.

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал большие дроны-самолеты 93 ОМБр "Холодный Яр". Об этом сообщается на Facebook-странице "Украинской команды".

"Передали 93 отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр" очередную партию дронов-самолетов. А также необходимое оборудование к ним: ретранслятор и катапульту", - говорится в сообщении.

Видео дня

В волонтерском штабе отмечают, что 93 бригада "Холодный Яр" - одна из тех, для кого российско-украинская война продолжается уже более 10 лет. Ее бойцы одними из первых стали на защиту украинских границ в Луганской области в 2014 году. Прошли ожесточенные битвы под Иловайском и за Донецкий аэропорт.

С начала полномасштабного вторжения "холодноярцы" защищали от орков Сумскую, Харьковскую и Донецкую области. Они и сегодня на самых тяжелых участках фронта на востоке Украины.

"Уже завтра эти дроны полетят на головы оркам. А мы и в дальнейшем будем помогать нашим защитникам", - заявил во время передачи самолетов-камикадзе руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала партию самолетов-камикадзе и ретранслятор 28 бригаде. А батальон "Свобода" получил от "Украинской команды" партию FPV-дронов.