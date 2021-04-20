Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился радостной новостью у себя в Facebook и признался, что плакал, когда узнал об этом.

Украинского шеф-повара Евгения Клопотенко включили в список 50 людей, которые меняют мировую гастрономию #50Next.

Об этом сам Клопотенко сообщил на своей странице в Facebook.

"У меня просто шок. Я среди 50 человек, меняющих будущее мировой гастрономии. Я должен что-то написать, но не знаю, что обычно в таких случаях пишут. Вот я в мировом рэнкинге. Я и еще 49 человек из разных стран. Из 7 миллиардов. Я плакал, когда узнал об этом. Потом выпил игристого. Чуть разлил на себя, потому что руки жесть как дрожали. Это дофига больше, чем просто мечта», - поделился эмоциями шеф-повар.

По его словам, в конце 2020 года он поставил себе цель попасть в рейтинг The world's 50 Best Restaurants – рейтинг лучших ресторанов мира.

Читайте такжеЕвгений Клопотенко: На праздничном столе должно быть крутое что-то одно. Все остальное-это элементы. Например, простой гарнир, но дорогой гусь или кусок красной рыбы"Если ты там, то ты топ. Это мечта каждого шефа. Потому что там в партнерах - Basque Culinary Center, один из самых авторитетных кулинарных заведений. И вот The World's 50 Best Restaurants в этом году образовали рэнкинг #50next. Он не о ресторанах, а о людях, влияющих на мировую гастрономию. И я среди этих людей. Авторы рэнкинга сами связались со мной и попросили заполнить анкету.

Клопотенко отдельно гордится тем, что он – единственный представитель в рейтинге из всех постсоветских стран.

«Следующий шаг - войти в рейтинг The world's 50 Best Restaurants и сделать украинскую кухню одной из самых популярных в мире», - делится планами шеф-повар.

Кто такой Евгений Клопотенко

Евгений Клопотенко - известный украинский кулинарный эксперт, шеф-повар, бизнесмен и телеведущий. Получил всеукраинскую известность благодаря победе в телепроекте «Мастер-Шеф». Как сообщает Википедия, основатель социального проекта «Новое школьное питание» по изменению культуры питания «Cult Food», соучредитель ресторана «Сто лет тому вперед», автор популярного в Украине кулинарного сайта.

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Автор: Тарас Сидоржевский