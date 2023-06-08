Каждый третий гражданин Украины в Польше заявляет, что его дети пользуются исключительно польской системой образования.

Половина граждан Украины, которые проживают в Польше, приехали в страну с детьми в возрасте до 18 лет. Об этом говорится в исследовании "Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы" миграционной платформы EWL, Фонда EWL и Центра Восточноевропейских исследований Варшавского университета.

Исследование показало, что по сравнению с 2021 годом процент граждан Украины, находящихся в Польше с детьми, вырос в пять раз - с 11% до 50%. В Польшу с детьми приехали не только военные беженцы (66%), но и экономические мигранты, живущие в этой стране (40%).

Каждый третий гражданин Украины в Польше заявляет, что его дети пользуются исключительно польской системой образования. В свою очередь, 38% респондентов признают, что дети учатся одновременно в польских и украинских школах. 27% респондентов пользуются только украинской системой образования.

Видео дня

В случае военных беженцев это распределение очень равномерное. Украинскую и польскую системы образования указали по 32% респондентов, обе – 34%. У довоенных мигрантов ощущается преимущество польской системы образования (32%) или сочетание польской и украинской систем. Лишь 22% людей, приехавших в Польшу до начала войны, заявляют, что их дети пользуются исключительно украинской системой образования.

Вопросы обеспечения ухода за детьми с целью расширения возможностей трудоустройства и профессионального развития родителей довоенные мигранты из Украины оценивают более положительно, чем беженцы (40% против 38%). Однако стоит отметить, что в случае каждой из двух групп респондентов отрицательная оценка этого диапазона одинаково высока. По мнению авторов исследования, это четкий сигнал к действию, если польская экономика зависит от эффективной профессиональной активизации женщин.

Украинские беженцы в Польше

Власти Польши планируют отменить состояние эпидемической угрозы с 1 июля. Это означает, что визы и виды на жительство иностранцев автоматически продолжать больше не будут.

89% украинских беженцев в Польше нет сомнений, что после окончания войны польско-украинские взаимоотношения будут лучше, чем до начала полномасштабной агрессии. Сейчас почти 40% украинских беженцев не планируют возвращаться в Украину из Польши.